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Своей лавкой славен купец

купеческая лавка

В Юсьвинском районном музее открылась выставка «Своей лавкой славен купец», где каждый желающий сможет погрузиться в эпоху купечества и побывать в купеческой лавке конца XIX – начала XX века. Работать экспозиция будет до конца декабря. Выставка передвижная, ее увидят многие жители района. Проект, посвященный купечеству, появился не случайно.

В 40-е гг. XIX века, когда в Юсьве открылась первая лавка с мануфактурными товарами, Юсьва становится бесспорным лидером в торговом деле среди пермяцкого населения. И главную роль в развитии торговли играет купеческая семья Вилесовых. Дело отца унаследовал и продолжил сын – Петр. Петр Патракеевич Вилесов, первым из рода, получил официальный статус купца, был он Дедюхинским купцом 1 гильдии. О развитии масштабов торговой деятельности юсьвинских купцов свидетельствует и тот факт, что торговая площадь, располагавшаяся рядом с Георгиевской церковью (ул.Набережная), уже не могла помещать всех желающих. Тогда в 70-е гг. XIX в. было принято решение о переносе рынка на окраину села. Там выстроены были торговые ряды, которые расширялись по мере развития торговли. 


Опубликовано: 14.08.2017 в 15:05 в рубрике - Новости

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