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Старейшее село Коми-Пермяцкого округа празднует юбилейпасти Алену

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Старейшее село Коми-Пермяцкого округа - Белоево - отметило очередной день рождения. Ему уже 370 лет. Знаковая дата и богатая история.

Со сцены звучат традиционные и новые песни на родном языке. Село Белоево поистине считается очагом сохранения коми-пермяцкой культуры.

Белоево стало называться селом в 1868 году. Когда на средства графа Строганова была построена церковь. С 1941 по 1959 год являлась центром Белоевского района Коми-Пермяцкого автономного округа. После объединили с Кудымкарским районом.

Первые дома в Белоево стали появляться еще в 17 веке. Первое название поселения было деревня Верх-Мечкор. Церковь - одно из самых старинных зданий в селе. Всем миром собирают деньги на ее реконструкцию. Уже поставили новые купола. Идет внутренняя отделка.

Полностью восстановить церковь планируют к следующему дню рождения села. Также совсем скоро появится новое здание дома культуры - место для творческих коллективов, где будут изучать традиции и культуру родного народа.


Опубликовано: 19.07.2017 в 16:07 в рубрике - Новости

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← В Кудымкарском районе прошел праздник «Цветковое заговенье»

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