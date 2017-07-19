Старейшее село Коми-Пермяцкого округа празднует юбилейпасти Алену
Старейшее село Коми-Пермяцкого округа - Белоево - отметило очередной день рождения. Ему уже 370 лет. Знаковая дата и богатая история.
Со сцены звучат традиционные и новые песни на родном языке. Село Белоево поистине считается очагом сохранения коми-пермяцкой культуры.
Белоево стало называться селом в 1868 году. Когда на средства графа Строганова была построена церковь. С 1941 по 1959 год являлась центром Белоевского района Коми-Пермяцкого автономного округа. После объединили с Кудымкарским районом.
Первые дома в Белоево стали появляться еще в 17 веке. Первое название поселения было деревня Верх-Мечкор. Церковь - одно из самых старинных зданий в селе. Всем миром собирают деньги на ее реконструкцию. Уже поставили новые купола. Идет внутренняя отделка.
Полностью восстановить церковь планируют к следующему дню рождения села. Также совсем скоро появится новое здание дома культуры - место для творческих коллективов, где будут изучать традиции и культуру родного народа.
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