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Земляника или рыжики: что собирать в коми-пермяцких лесах? →

Добровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисман

Жители Чинагорта, что в Коми-округе, решили установить на въезде в деревню деревянную скульптуру разбойницы Чины. По легенде, именно она основала поселение еще в шестом веке. Причем во время своей жизни разбойница спрятала на территории деревни три клада - медный, серебряный и золотой. На сегодня, по словам местных жителей, был обнаружен только медный.

На изготовление скульптуры, которая станет оберегом для деревни, требуется всего пять тысяч рублей. Деньги все желающие могут внести в специальный ящик, который установлен в местном магазине.

Любопытно, что добровольные пожертвования на преображение своего населенного пункта характерны и для села Юсьва. В этом году юсьвинцы собрали деньги на обустройство нового катка и сельского парка культуры и отдыха.


Опубликовано: 12.07.2017 в 16:42 в рубрике - Новости

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← Кудымкар собрал гостей на «Чудный карнавал»

Земляника или рыжики: что собирать в коми-пермяцких лесах? →

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