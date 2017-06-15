«KOMI-OPEN' 17»: история народа в открытках и марках

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре открылась выставка почтовых коллекций «KOMI-OPEN' 17», на которой представлены марки, конверты, открытки и другие почтовые экспонаты из финно-угорских регионов России, а также финно-угорских государств. В церемонии открытия выставки приняли участие филателисты-эксперты из Перми, Магнитогорска и Удмуртской Республики, коллекционеры-любители из Коми-Пермяцкого округа, представители общественности города, органов государственной власти и местного самоуправления. Выставка будет работать до 9 июля.