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Юные жители Кудымкара получили свои первые паспорта

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Юным жителям Кудымкара вручили паспорта. В преддверии празднования Дня России глава города Кудымкара Иван Мехоношин совместно с председателем Кудымкарской городской Думы Юлией Мехоношиной торжественно вручили паспорта гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. 11 юных жителей города в торжественной обстановке получили свой самый важный документ в жизни.

Дасöтiк том морт понда оланiсь медважнöй документ, паспорттэз, козьналiс карись юралiсь.

Кудымкарись том морттэзöс торжественнöя приветствуйтiсö гимнöн и поздравленнеэзöн. Россиялöн лун панытö том отирлö усис шуд босьтны паспорт карлöн юралiсь киэзiсь.

Быд том мортлö козьналiсö поздравленнеэз, а öтлаын паспорткöт и неыджыт козин. Эта торжественнöй минутаыс лоис ны понда тöдчана событиеöн.

Мероприятие помын керисö öтласа фотография и кыдз шуисö том отир, эта луныс кольччас ны тöдвылын пыр кежö.


Опубликовано: 09.06.2017 в 14:51 в рубрике - Новости

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← «Многоцветное Прикамье»: праздник традиционных костюмов Пермского края

В Парме прошла конференция об этнокультурным образовании →

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