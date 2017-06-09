Юные жители Кудымкара получили свои первые паспорта

Юным жителям Кудымкара вручили паспорта. В преддверии празднования Дня России глава города Кудымкара Иван Мехоношин совместно с председателем Кудымкарской городской Думы Юлией Мехоношиной торжественно вручили паспорта гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. 11 юных жителей города в торжественной обстановке получили свой самый важный документ в жизни.

Дасöтiк том морт понда оланiсь медважнöй документ, паспорттэз, козьналiс карись юралiсь.

Кудымкарись том морттэзöс торжественнöя приветствуйтiсö гимнöн и поздравленнеэзöн. Россиялöн лун панытö том отирлö усис шуд босьтны паспорт карлöн юралiсь киэзiсь.

Быд том мортлö козьналiсö поздравленнеэз, а öтлаын паспорткöт и неыджыт козин. Эта торжественнöй минутаыс лоис ны понда тöдчана событиеöн.

Мероприятие помын керисö öтласа фотография и кыдз шуисö том отир, эта луныс кольччас ны тöдвылын пыр кежö.