← Юные жители Кудымкара получили свои первые паспорта
Многоцветное Прикамье - праздник национального костюма в Кудымкаре →
В Парме прошла конференция об этнокультурным образовании
На базе Верх-Иньвенского, а затем и Белоевского детского сада состоялась конференция «Этнокультурное образование детей в условиях этнокультурной среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования». Специалисты образовательных учреждений Кудымкарского района рассказали, как этнокультурный компонент вводится в образовательный процесс дошкольных учреждений.
Кудымкарскöй районын мунiс дошкольнöй образованнё сьöртi итоговöй конференция. Сы вылын велöтiссез и воспитателлез мыччалiсö, кыдз зорамö районын этнокультурнöй компонент.
В-Иньваись челядь садлöн база вылын, а сэсся Белоевскöй челядь садын чулалiс «Этнокультурное образование детей в условиях этнокультурной среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования» нима конференция. Кудымкарскöй районын образованнёись уджалiссез и дошкольнöй работниккез висьтасисö и мыччалiсö, кыдз нiя пыртöны ас уджö этнокультурнöй компонент.
Коми-премяцкöй кыв вылын кывбуррез кокнита висьтасисö и роч челядь, эта лоис уджлöн показательöн. Дошкольнöй средаын, торйöтчисö уджалiссез, нiя зорöтöны кыв да культура дынö интерес и радейтöм медучöт возрастсянь.
Дошкольнöй учрежденнеэзiсь уджалiссез мыччалiсö бур уджалан опыт, тыдалiс, что дошкольнöй образованнёын этнокультурнöй образованне зорамö пыдына образовательнöй программаö пыртöм национальнöй компонент пырйöт.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Юные жители Кудымкара получили свои первые паспорта
«Многоцветное Прикамье»: праздник традиционных костюмов Пермского края
Полиция запела на коми-пермяцком
Кудымкарский кукольный театр приглашает на премьеру
Молодым семьям вручили свидетельства на жилье
Кудымкар отметил День России фотокроссом
Детская оздоровительная кампания в Кудымкаре
Событие в Коми-Пермяцкой литературе
Читаем Пушкина
Фестиваль «Акань» собрал кукольных мастеров Пармы
Добавить комментарий: