В Парме прошла конференция об этнокультурным образовании

На базе Верх-Иньвенского, а затем и Белоевского детского сада состоялась конференция «Этнокультурное образование детей в условиях этнокультурной среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования». Специалисты образовательных учреждений Кудымкарского района рассказали, как этнокультурный компонент вводится в образовательный процесс дошкольных учреждений.

Кудымкарскöй районын мунiс дошкольнöй образованнё сьöртi итоговöй конференция. Сы вылын велöтiссез и воспитателлез мыччалiсö, кыдз зорамö районын этнокультурнöй компонент.

В-Иньваись челядь садлöн база вылын, а сэсся Белоевскöй челядь садын чулалiс «Этнокультурное образование детей в условиях этнокультурной среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования» нима конференция. Кудымкарскöй районын образованнёись уджалiссез и дошкольнöй работниккез висьтасисö и мыччалiсö, кыдз нiя пыртöны ас уджö этнокультурнöй компонент.

Коми-премяцкöй кыв вылын кывбуррез кокнита висьтасисö и роч челядь, эта лоис уджлöн показательöн. Дошкольнöй средаын, торйöтчисö уджалiссез, нiя зорöтöны кыв да культура дынö интерес и радейтöм медучöт возрастсянь.

Дошкольнöй учрежденнеэзiсь уджалiссез мыччалiсö бур уджалан опыт, тыдалiс, что дошкольнöй образованнёын этнокультурнöй образованне зорамö пыдына образовательнöй программаö пыртöм национальнöй компонент пырйöт.