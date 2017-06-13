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Многоцветное Прикамье - праздник национального костюма в Кудымкаре

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В Кудымкаре прошел праздник национального костюма «Уна рöма Камадор» (Многоцветное Прикамье). В рамках праздника состоялись выставка-конкурс традиционных головных уборов народов Пермского края, конкурс экологического костюма «ЭКОмода». В конкурсе косоплетения «Косы-реки» мастера парикмахерского искусства продемонстрировали изготовление причёски непосредственно на фестивальной площадке.

На мероприятии состоялся показ коллекций одежды, танцевальный флеш-моб в национальных костюмах «ЭТНОйöктан», квест-игра для детей школьного возраста «Сундук сокровищ».

На мастер-классах в Этноателье желающие смогли познакомиться с изготовлением элементов костюма и сувениров.

В лавке уникальных товаров «Виль чом» можно было приобрести изделия дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства.


Опубликовано: 13.06.2017 в 15:04 в рубрике - Новости

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← В Парме прошла конференция об этнокультурным образовании

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