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В Коми-Пермяцком округе пляжный сезон до сих пор не открыт

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В Коми-Пермяцком округе пляжный сезон до сих пор не открыт. Как и в предыдущие годы, каждый муниципалитет к открытию сезона готовит пакет документов. Администрация Кудымкара так же вынесет постановление. Так же в планах организовать место для пляжа. Купальный сезон в Кудымкаре откроют только после разрешения Роспортебнадзора. А пока же специалисты территориального управления мониторят все санкционированные места, предназначенные для летнего пляжного отдыха.

Коми-Пермяцкöй округын пляжнöй сезон эшö эз осьтö. Тавося сезон осьтöм понда быд муниципалитет кыдз и пыр лöсьöтö документтэз. Кудымкарись администрация сiдзжö петкöтас постановленне, пляжнöй места карын планируйтöны лöсьöтны и осьтны колана кад кежö.

Öнi пруд вылын пантасьöны только чериалiссез, но не кыдз не купайтчиссез. Купальнöй сезон карын осьтасö только Роспотребнадзорлöн разрешенне бöрсянь. Öн1 территориальнöй управленнеись специалисттэз мониторитöны округись быдöс гожумся шоччöт понда лöсьöтöм санкционированнöй местаэз.

Быдöс чулалöм проверкаэз бöрсянь, кöр нiя мыччаласö бур результат, туяс чорыта висьтавны, что пруд да сы гöгöрись места июнь месяцö отир понда лöсьöтасö.


Опубликовано: 14.06.2017 в 11:46 в рубрике - Новости

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← Многоцветное Прикамье - праздник национального костюма в Кудымкаре

«KOMI-OPEN' 17»: история народа в открытках и марках →

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