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«Многоцветное Прикамье»: праздник традиционных костюмов Пермского края

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Коми-Пермяцкий этнокультурный центр  сегодня проводит краевой праздник традиционных костюмов Пермского края «Уна рöма Камадор» (Многоцветное Прикамье). Программа праздника разнообразна и рассчитана на аудиторию разного возраста. Все желающие смогут принять участие в семинаре «Семантическое многообразие традиционного орнамента коренных народов Пермского края», на котором будут освещены следующие темы: «Орнамент как знаковая система», «Обережная и судьбоносная функция орнамента», «История возникновения орнамента». В рамках праздника состоятся выставка-конкурс традиционных головных уборов народов Прикамья, конкурс экологического костюма «ЭКОмода», конкурс косоплетения «Косы-реки» . В конкурсе национального костюма «Бабушкин сундук» смогут поучаствовать счастливые обладатели аутентичных образцов национальных костюмов. На мероприятии состоится показ коллекций одежды, танцевальный флеш-моб в национальных костюмах «ЭТНОйöктан», квест-игра для детей школьного возраста «Сундук сокровищ». В лавке уникальных товаров «Виль чом» можно будет приобрести изделия дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства. Завершится мероприятие концертом коллективов – представителей национальных диаспор Прикамья.


Опубликовано: 09.06.2017 в 12:02 в рубрике - Новости

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