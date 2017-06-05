Крестный ход: впереди северное бездорожье

Крестный ход, вышедший из Суксуна еще 9 мая, добрался до Кудымкара. Впереди самые сложные участки по северному бездорожью.

Ранее утро. С молитвами из села Ленинск выступают участники Крестного хода. В пути с перерывами на ночлег они с 9 мая. Сегодняшняя задача - преодолеть почти 40 километров до Кудымкара. Стартовал Крестный ход в Суксуне. К сегодняшнему дню из тех, кто делал первый шаг, остались единицы.

Андрей Шудловский, житель поселка Ключи, Суксунского района: "Примерно 30-35 км, иногда бывает по 40 км в день. 2 часа идем, час перерыв".

Количество участников Крестного хода и их состав меняются каждый день. В каждом поселении присоединяются местные жители, затем по желанию выходят из колонны.

Инна Обухова: "Больше времени уделяешь молитве. Этот отрезок времени проживаешь как можно больше в общении с Богом".

Крестный ход проходит второй раз в честь Собор Святых в Земле Пермской просиявших. Теперь в планах сделать его ежегодной традицией.

Участники Крестного хода в пути полностью проводят в молчании и погружаются непосредственно в молитвы.

В пути ход сопровождает икона Божьей матери «Неопалимая Купина». Это одна из 36 икон, явленных в России за последнюю тысячу лет. Её нашли близ поселка Суксун на реке Сылва. По легенде в течение месяца она простояла на воде, и никто её взять не мог.

Протоиерей Александр, настоятель храма Святителя Николая с. Брюхово: "Взял её в руки не христианин. То есть некий татарин Тахтарь, который в свою очередь смог её взять, никто не мог её взять из воды".

Великое дело православные намерены завершить в июне. Но по их словам, чудеса происходят с ними уже сейчас, чуть ли не каждый день.

Наталья Вилесова, жительница Кудымкара: "У него сахарный диабет, и у него сахар сразу стал ниже и он сбросил вес, потому что он прошел Крестный ход. И бог ему за это награду дал".

Крестный ход идет по населенным границам Пермского края, тем самым как бы очерчивая охранный священный круг. Скоро православные будут в Юрле и Кочево, из Гайн по Каме сплавятся и посетят Чердынь и Красновишерск. Это будет, наверное, самая сложная часть пути, так как с дорогами на севере края дела обстоят плохо. Но трудностей уже никто не боится.