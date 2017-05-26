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«Музей будущего» не за горами

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Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка принимает участие в XIX Международном фестивале «Интермузей-2017», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» Москвы. Тема очередного фестиваля: «Музей будущего». В рамках «Интермузея-2017» пройдут конкурсы лучших музейных проектов страны, обмен опытом, демонстрация новых возможностей музеев в современном обществе. Коми-Пермяцкий краеведческий музей  представит на выставочном стенде проект: «Музей в современном мире», направленный на изучение, сохранение, развитие и трансляцию материального и нематериального культурного наследия коми-пермяцкого народа в номинации «Лучший научно-исследовательский проект». В культурную программу фестиваля включен мастер-класс по плетению пояса. Сотрудники в течение четырех дней примут участие и в деловой программе фестиваля: посетят конференции, семинары, дискуссии, круглые столы.

 


Опубликовано: 26.05.2017 в 12:54 в рубрике - Новости

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