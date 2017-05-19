В честь гения военной разведки

Легендарному разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову в школе № 1 города Кудымкара открыли мемориальную доску.

Он родился в крестьянской семье на Урале. Учась в школе, в совершенстве выучил немецкий, а чуть позже - эсперанто, польский, украинский и коми. То, что он владел шестью наречиями немецкого языка, сыграло ключевую роль. Из Кудымкара Николай Кузнецов отправился в Свердловск, оттуда в Москву - из поезда на Казанском вокзале вышел уже немец Рудольф Шмидт. Он сумел стать разведчиком и первым нашел сверхсекретную ракетную базу фашистов, и даже побывал в ставке Гитлера.

Герой Советского Союза Николай Кузнецов обладал даром перевоплощения, благодаря чему, пользуясь доверием фашистских офицеров, раздобыл сведения о немецких ракетах и раскрыл местонахождение ставки Гитлера "Вервольф". Тогда же и сомнений не было, это немецкий офицер.

Тайной покрыта и история его гибели - в 32 года. По одной из версий, чтобы не сдаваться врагу, он подорвал себя гранатой. В Кудымкаре память о легендарном разведчике сохранили - в школе №1 открыли мемориальную доску.

На знаковом событии собрались учащиеся, выпускники школы № 1 города Кудымкара, представители власти и общественности. В канун Дня Победы собравшиеся почтили память героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Выпускница школы Раиса Кудымова до сих пор помнит, как они когда-то вместе с педагогами вели поисковую работу, собирали информацию о Кузнецове.

С именем легендарного разведчика история Кудымкара тесно связана. Многие жители города с детства знают о подвиге Николая Кузнецова. Известны биографические страницы жизни героя и сегодняшним школьникам.

Память о герое увековечена. Школа № 1 носит имя Николая Кузнецова. Его именем названы и Кудымкарский лесхоз и одна из улиц города. Открытие памятной доски стало для жителей Кудымкара большим и значимым событием.

Кудымкарись первöй школа вылын осьтiсö Кузнецовлö козьналöм памятнöй доска. Тöдчана событие öктiс карись первöй школаын велöтчиссезöс, выпускниккезöс, юралiссезöс и общественность. Победалöн праздник паныт нiя касьтылiсö Кудымкарись почетнöй гражданинöс, Советскöй Союзiсь геройöс Николай Иваночивич Кузенцовöс. Выпускница, Раиса Кудымова öнöдз видзö тöдвылын, кыдз нiя челядьöн нуöтiсö поисковöй удж, öктiсö разведчик йылiсь информация.

Легендарнöй разведчиклöн нимкöт Кудымкарлöн история йитöм ёна. Карись унажык олiсьлö учöтсянь ни тöдса Николай Кузнецовлöн подвиг йылiсь. Тöдса геройлöн олантуй и öння велöтчиссезлö да школаись уджалiссезлö.

Памятнöй пöв осьтöм костаунаэз шуисö, мый эта минутасянь справедливость торжествуйтiс.

Первöй номера школа новйöтö Николай Кузнецовлiсь ним. Сы нимöн шуöмöсь и Кудымкарскöй лесхоз да карись улица. Памятнöй доскалöн осьтöм лоис отир понда ыджыт праздникöн.