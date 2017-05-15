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Глава края берет на заметку проблемы Коми-Пермяцкого округа

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больница Юрла

Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Коми-Пермяцком округе. Больницы, дороги, лес – вот только некоторые темы из большого списка. После посещения двух районов началось расширенное заседание в Кудымкаре, которое вышло далеко за пределы рабочего дня. 

Строящееся здание новой больницы в Юрле главе региона показывают в первую очередь по его просьбе. Это долгострой, начат еще в 2004 году. И лишь в 2012-м, когда объект передали в собственность Пермского края, дело сдвинулось с мертвой точки.

Новое здание Юрлинской больницы откроет свои двери для жителей села в середине лета. Здесь начнет работать детское отделение и детская консультация. Лечебный корпус рассчитан на 67 коек дневного стационара и должен работать на весь район. Задача краевой власти ускорить сдачу второй очереди объекта.

главврач

Роман Леонтьев, главный врач «Юрлинской ЦРБ»: "В планах по окончании ввода второй очереди закрыть все имеющиеся корпуса и передать их в муниципалитет, чтобы вся ЦРБ размещалась в этом корпусе".

В соседнем Юсьвинском районе ведется реконструкция сразу двух участков дороги, соединяющей районный центр и деревню Мелюхино. 13 км, которые раньше даже пешком было сложно преодолеть.

Марат Черкесов, главный инженер ООО «Компания П.Р.З.К.-Автобанстрой»: "Выполнено 45% работ по объекту. В этом году планируем закончить. Планируется в этом году земляное полотно, дорожная одежда".

Ход строительства дороги изначально под контролем краевых властей, а сегодня глава региона пообещал еще и лично проверить качество готовой дороги.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Давайте тогда в октябре мы приедем и посмотрим".

В Кудымкаре передовики отрасли, главы районов и поселений вместе с членами правительства и руководителями обсуждали уже перспективы и задачи лесопромышленного комплекса. Губернатор взял на заметку, по его словам, общую для многих регионов России проблему - лесники платят налоги напрямую в федеральный бюджет, а обратной поддержки не получают.

Александр Суслопаров, президент НП «Лесопромышленники Прикамья»: "Я думаю, мы найдем форму взаимодействия и найдем форму финансирования этих работ. Самое главное – желание властей решить эту проблему".

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Нам крайне важно, чтобы у края была стратегия устойчивого развития в лесной сфере. И эта стратегия должна решать, с моей точки зрения, несколько взаимоувязанных задач. Стратегия должна сбалансировать интересы крупных лесопереработчиков и лесозаготовителей".

Уже сейчас понятно, что глава региона посетит округ еще не раз. А встречи с сотрудниками лесопромышленной отрасли станут регулярными.


Опубликовано: 15.05.2017 в 10:16 в рубрике - Новости

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