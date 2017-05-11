На главную - Новости

← Паводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

В Юсьвинском районе высадился медицинский десант

больница

Медицинский десант четырех пермских клиник прибыл в Юсьвинский район Коми-округ сразу на три дня. 10, 11 и 12 мая врачи краевой клинической, краевой детской, кардиодиспансера и онкодиспансера будут вести прием жителей Юсьвы, Майкора и Пожвы. В составе бригады – невролог, дерматолог, лор, офтальмолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, педиатр, кардиолог, онколог. Напомним, что в начале мая доктора практически в том же составе (в бригаду входил еще неонатолог Перинатального центра) выезжали в Косинскую ЦРБ, где за четыре дня осмотрели 951 человека. Как отмечают в краевом Минздраве, в работе таких 3-4-дневных «медицинских десантов» есть очень важный плюс: доктора из Перми ведут прием вместе с местными врачами, обучая их новым методикам диагностики и лечения, знакомя с современными препаратами. Ведь профессиональную переподготовку каждый врач проходит раз в 5 лет, а медицинская наука движется вперед семимильными шагами. Кроме того, за 3-4 дня пребывания в районе врачи мультдисциплинарной бригады не только могут сделать необходимое обследование, но и успеют посмотреть его результаты, и, если нужно, показать пациента коллегам. 


Опубликовано: 11.05.2017 в 12:12 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Паводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

Море в огороде: Паводок пришел в Косинский район

Уровень воды в Иньве растет

Первый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от Кудымкара

Ремонт нужен, но в бюджете денег нет

Уровень реки Иньва продолжает расти

Ремонт был, а дороги нет

«Коми-пермяцкая классика» пополнилась новыми томами

Пасхальная радость

Встреча двух театральных студий


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Паводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru