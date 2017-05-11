В Юсьвинском районе высадился медицинский десант

Медицинский десант четырех пермских клиник прибыл в Юсьвинский район Коми-округ сразу на три дня. 10, 11 и 12 мая врачи краевой клинической, краевой детской, кардиодиспансера и онкодиспансера будут вести прием жителей Юсьвы, Майкора и Пожвы. В составе бригады – невролог, дерматолог, лор, офтальмолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, педиатр, кардиолог, онколог. Напомним, что в начале мая доктора практически в том же составе (в бригаду входил еще неонатолог Перинатального центра) выезжали в Косинскую ЦРБ, где за четыре дня осмотрели 951 человека. Как отмечают в краевом Минздраве, в работе таких 3-4-дневных «медицинских десантов» есть очень важный плюс: доктора из Перми ведут прием вместе с местными врачами, обучая их новым методикам диагностики и лечения, знакомя с современными препаратами. Ведь профессиональную переподготовку каждый врач проходит раз в 5 лет, а медицинская наука движется вперед семимильными шагами. Кроме того, за 3-4 дня пребывания в районе врачи мультдисциплинарной бригады не только могут сделать необходимое обследование, но и успеют посмотреть его результаты, и, если нужно, показать пациента коллегам.