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Уровень реки Иньва продолжает расти

 мост

 Уровень реки Иньва в Кудымкаре продолжает расти. Ежедневно он увеличивается почти на полметра. Отслеживать изменения и публиковать их на официальном сайте горадминистрация начала с 13 апреля. Тогда уровень воды в городской реке составлял 149 см, сейчас - 285.   Год назад, когда Кудымкар «накрыл» мощный паводок, Иньва «достигла» критической отметки 16 апреля, а уже через три дня  уровень воды достиг рекордной цифры в 642 см. В этом году ученые прогнозируют пик паводка в третьей декаде апреля. На сегодня Иньва еще не полностью освободилась ото льда. Ночью температура воздуха продолжает опускаться ниже нуля. Холодная погода, по прогнозным сайтам, продержится и на этой неделе. Но уже в пятницу, 21 апреля, синоптики обещают +13 градусов, а 25 апреля +18 градусов.

 


Опубликовано: 18.04.2017 в 17:29 в рубрике - Новости

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