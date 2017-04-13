Газификация продолжается. В деревне Малая уже на двух улицах вырыли траншеи и проложили трубы. Завершение работ и стоимость, которая пока еще не установлена, жители ждут с нетерпением.

Сумма контракта составила больше 16 миллионов рублей. Поможет с выплатами СПК «Россия», поскольку газификация Малой Сервы, это их проект. В планах сельхозпредприятия газифицировать зерносушильный комплекс и развиваться дальше как семеноводческое хозяйство. Будет переведена на голубое топливо и котельная Сервинской школы. Помочь с финансирование обещает районная администрация.

Переход на газовое отопление сэкономит бюджет школы. А если не все жители деревни понимают, как сэкономить на отоплении, то образовательное учреждение в принятом своем решении уверено. А дороги, которые во время проведения этих работ испортили, как говорит глава района, отремонтируют.

Газификация Кудымкарского района будет проводиться и дальше. В ближайшее время работы начнутся в селе Белоево.

Кудымкарскöй районiсь поселеннеэз газифицируйтöны. Лонтöны горрез песöн Учöт Серва деревняын öнi эшö быдöнныс, но таво ни унаэзлöн лонтiсян материал вежсяс. Малöй Серваын керöны газ. Реализуйтны проект пондöтчисö 2017 годö. Кык улица гарйисö ни и тэчисö трубаэз. Уджлiсь пом да дон, кöдö эшö эз сувтöтö, олiссез ёна видзчисьöны.

Шонтiсьны песöн петö дона, газöн бы вöлi донтöмжык, газификация вайö отир оланö ыджыт комфорт, но пыртны сiйö керкуöдз абу донтöм. Быдöнныс вежöртöны, что эттшöм удовольствие вылö колö уна сьöм, а мымда, Учöт Серваись олiссезлö точнöя эшö эз висьталö.

Сумма, кöдö колас видзны удобствоэз вылö, эшö не быдöс, мый тöждöтö отирöс. Мукöдыс плюссэзiсь адззисö минуссэз. Кытчöдз öтiккез бöрйисьöны, газификация сьöртi уджжез деревняын мунöны одзлань. Контракт сувтiс дасквать миллион руб вылö. Вештыны сiйö отсалiс СПК «Россия». М. Серваын газификация – проект нылöн. Колхозлöн планнэзын газифицируйтны зерносушильнöй комплекс и одзлань уджавны кыдз семеноводческöй хозяйство. Лöсьöтны газ Сервинскöй школаись котельнöйын сiдзжö лоис шор моггезiсь коласiсь важнöйöн, районнöй администрацияын деньгаöн отсалöны.

Газöн велöтчан объект лонтöм коста школьнöй деньгаын лоас бур экономия, и ежели деревняись олiссез эшö не быдöнныс вежöртöны, кыдз шонтясьны донтöмжыка, то школа примитöм решеннеын увереннöй. А туйез, кöднö öнi сылöтöм коста газ керöм увья техникаöн ёна разьöны, районiсь юралiсь шуö, лöсьöтасö.

Кудымкарскöй районлöн газификация пондас мунны одзлань. Матын кадö уджжез лöсьöтчöны пондöтны Белоевоын.