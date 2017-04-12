Пьяное ДТП: экс-начальнику ГИБДД Кудымкара вынесли приговор

Суд в Юсьве озвучил приговор по нашумевшему делу о пьяном ДТП, которое совершил бывший высокопоставленный полицейский Прикамья – экс-начальник ГИБДД Кудымкара. Как установлено, за руль он сел явно нетрезвым. Машина на высокой скорости улетела в кювет. В результате погиб пассажир – местный участковый. Какое наказание вынесено?

На скамье подсудимых бывший начальник ГИБДД Кудымкара Виктор Трушников. Он стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек – оперуполномоченный Юсьвенского отдела полиции Дмитрий Вахнин. Авария произошла в мае прошлого года. Двигаясь на личном автомобиле «Toyota RAV4», полицейский съехал в кювет. В суде доказано, что Трушников за рулем был пьян и двигался с превышением скорости. После ДТП он покинул место происшествия.

Во время судебных разбирательств Трушников свою вину не признавал, утверждая, что на повороте его подрезала машина и, уходя от столкновения, он съехал в кювет.

Также по утверждению Трушникова, за рулем он не пил, а взялся за бутылку только после аварии. На этом до сих пор настаивают адвокаты бывшего полицейского. Тем не менее, свидетели утверждают, что видели полицейского пьяным. Днем обвиняемый приехал домой к Вахнину. По словам отца погибшего, уже тогда он был нетрезв.

Отец погибшего Дмитрия Вахнина:

- Он вел себя, как будто поддатый. Говорил, что тебя могут остановить, а меня никто не остановит.

Суд приговорил Трушникова к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Судья: "Суд приговорил признать Трушникова Виктора Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года".

Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск родственников погибшего. Им экс-полицейский должен выплатить 2 миллиона рублей.

В течение 10 дней Трушников может обжаловать решение суда в краевой инстанции. В таком случае до окончательного вердикта он будет оставаться на свободе.