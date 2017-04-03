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Как в Кудымкаре делают деньги на дорогах

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В Кудымкаре Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника местного отдела капитального строительства Михаила Старкова. История связана с ремонтом дорог, а инициатором разбирательства стала Кудымкарская прокуратура.

Владимиров

 

Роман Владимиров, Кудымкарский городской прокурор: "По материалам прокурорской проверки следователем Кудымкарского МСО СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ, которое предусматривает ответственность за халатность в отношении одного из должностных лиц".

улица Кудымкара

Как сообщает прокуратура, в ходе проверки были выявлены грубые нарушения в ремонте 18 городских улиц. Все они ремонтировались в прошлом году. Подрядчик существенно сузил дорожное полотно. В результате чего отремонтировано вместо запланированных 32,5 тысяч квадратных метров лишь 27 тысяч. Экономия и выгода налицо. Одного только щебня ушло в два раза меньше, чем было прописано в контракте. И вообще следы трудов дорожников сегодня плохо заметны. А чиновники работу приняли и оплатили. Следователи пока возбудили уголовное дело только в отношении Михаила Старкова. Но прокуратура направила материалы проверки в отношении еще трех должностных лиц администрации Кудымкара. Подрядчиком еще с начала года занимается полиция. 


Опубликовано: 03.04.2017 в 11:54 в рубрике - Новости

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