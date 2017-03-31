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В Кудымкаре прошли соревнования по плаванию

пловец

В Кудымкарском плавательном бассейне прошли соревнования. В  заплывах на различные дистанции участие приняли учащиеся вторых и одиннадцатых классов. Всего было 66 участников. Впервые в этих соревнованиях участие приняли воспитанники Пешнигортского детского дома. На дистанциях 50 и 100 метров разыгрывались 24 комплекта медалей.Сто метров брассом быстрее всех проплыл Арсений караваев. Его результат одна минута восемь секунд. Призерами соревнований стали Денис Попов и Илья Кудымов. Среди девочек призовые места заняли Мария Макарова, Екатерина Гончарова и Анастасия Куликова. В эстафете в лидеры выбились сразу две команды, это команды гимназии № 3 и школы № 1.

 

Кудымкарын велöтчиссез вермасисö уялöм сьöртi карлöн кубок понда. Кудымкарись плавательнöй бассейнын кыкöт и дасöтiкöт классэзiсь велöтчиссез локтiсö вермасьны уялöмын быдкодь вида заплыввезын. Кватьдас квать участник лöсьöтчисö воднöй старт кежö. Кыкись унажык öксисö болельщиккез, этö аймаммез, роднöйез, велöтiссез и нiя, киннэз, радейтöны спортлiсь этö видсö.

Первöйезöн стартуйтiсö учöтжык возраста челядь, нылочкаэз. Ны бöрсянь лöсьöтчисö уйны зонкаэз. Эттшöм соревнованнеэзын первуись участвуйтiсö Пешнигортскöй детскöй домись челядь. А команднöй вермасьöмын, эстафетаын, победа понда пессисö куимöт номера школаись кык команда, первöй номера школаись öтiк команда и кыкьямысöт номера школаись команда.

Карлöн кубок понда уялiссез вермасисö дзирыта. Витдас и 100 метра кузя дистанцияэз уйтöн вермасисö медаллезлöн кыкдас нель комплект понда. 100 метра брассöн медбура уйис Арсений Караваев, сылöн результат –минута кыкьямыс секунда. Сiдзжö призовöй местаэз вылö петiсö Денис Попов и Илья Кудымов. Нылочкаэзiсь призеррезö петiсö Мария Макарова, Екатерина Гончарова и Анастасия Куликова. Эстафетаын лидеррезöн лоисö кык сборнöй команда, куимöт и первöй номера школаэзiсь командаэз.


Опубликовано: 31.03.2017 в 09:12 в рубрике - Новости

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