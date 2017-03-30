Число парапланеристов растет с каждым годом

Опытные парапланеристы из Кудымкара, Верх-Иньвы и Белоево собрались вместе, чтоб принять участие в соревнованиях, которые проводились в Кудымкаре первый раз. В этих соревнованиях участие приняли семь спортсменов, но увлекается их гораздо больше. Как говорят сами участники, в последнее время любителей этого вида спорта становится все больше.

Кудымкарись Изъюр вылын парапланеристтэз öксисö мыччавны ассиныс кужöммез и вермасисö точнöй пуксьöмын. Кудымкарись, Верх-Иньваись и Белоевоись медопытнöй парапланеристтэз участвуйтiсö соревнованнеэзын, кöдна миян карын чулалiсо первуись. Татöн, Изъюр вылын, пилоттэз-парапланеристтэз öктiсö обороттэз и петiсö старт вылö. Лэбзьыны парапланöн туйис вылына, но пыксьыны колiс зэв точнöя.

Эта лунö лэбалöмын ыджыт роль орсiс погоддя. Тöлыс вöлi сэтшöм вына, что парапланнэз бергöтлiс быднёжа и лэбтiсьны енöжлань сразу не пыр шогмис.

Парапланеристтэзлö сетсис куим попыткаöн. Организаторрез и соревнованнеэзлöн судьяэз улдöрсянь синйисö, кин пуксяс лöсьöтöм мишень вылö, а поди и нач ордчöн сыкöт.

Этна вермасьöмын нiя вöлiсö сизимöн, но занимайтчöны парапланнэзöн унöн унажык. Кыдз торйотчисö участниккез, интересуйтчыны пилотируемöй лэбалан аппаратöн пондiсö уна отир.

Парапланнэз вылын лэбалöм помын аттьöалiсö и наградитiсö не только вермиссезöс, но и быдоннысö, киннэз участвуйтiсö.