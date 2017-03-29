В администрации Кудымкара состоялась защита проектов по иницативному бюджетированию

Желающöйез участвуйтны «Инициативное бюджетированиелöн» проектын Кудымкарын адззисисо уна. Карлöн администрацияын активнöй олiссез дорйисö ассиныс проекттэз.

Городскöй администрацияись комиссияö локтiсо квать заявка. Кудымкарись квать инициативнöй группа дорйисö квать проект, кöдна, кыдз нiя лыддьöны, актуальнöйöсь, коланаöсь и вермасö шогмыны, ежели пырасö инициативнöй бюджетированнелöн краевöй проектö.

Мог и жаленне благоустроитны карись торья территорияэз да строитны детскöй площадкаэз, лоис медпантасяна идеяöн.

Кофортнöй среда, кытöн лоас челядь и ыджыттэз понда бур шоччисян места, нiя думайтöны керны миллион вылö, сэтшöм сумма öксьö крайын бöрйöм проектлöн реализация вылö. Асьныс инициаторрез мыччалiсö, кытшöмöн нiя адззоны лоан детскöй площадка. Презентацияын шогмис быдса комплекс, кытöн эм орсöм понда оборудованне и нельки уличнöй тренажеррез. Мöдiккез, петiсö инициативаöн осьтны Кудымкарын горттöм поннэз да каннез понда приют.

Асланыс идеяэз йылiсь отир висьтасисö активнöя, быдöс бура мыччалiсö гижöм проекттэзын, но кватись бöрьясö только нельö. Первöй решенне петкöтас карлöн администрацияись комиссия, а сы бöрын край. Результаттэз йылiсь пондас туйны баитны серöнжык, кöр быдöс донтiссез и эксперттэз видзöтасö да примитасö решенне, сэк лоас тöдса, мый вильсö петас строитны да керны Кудымкарын.