Первый гол

В Кудымкаре для детей дошкольного возраста открыли футбольный центр «Прогресс». Тренеры Пермского футбольного клуба совместно с кудымкарскими футболистами-тренерами начали обучать игре дошколят. В Кудымкаре желающих научиться играть в футбол среди детей набралось целых четыре группы. В каждой группе по 15 человек. Тренировочный процесс начнется с 28 февраля. И как сказали представители клуба «Прогресс», юных футболистов они ежемесячно будут вывозить на занятия в Пермь.

Куим и сизим годся челядь понда Кудымкарын осьтiсö футбольнöй центр. Кудымкарись учöт возраста челядь понда осьтiсö футбольнöй центр «Прогресс». Пермскöй футбольнöй клубись тренеррез öтлаын Кудымкарись футболисттэз-треннеррезкöт пондöтчисö велöтны орсны футболö дошкольниккезöс.

«Прогрессiсь» тренеррез пондасö велöтны футболöн орсöмö COERVER COACHING методика сьöртi. Сiя велöтö учöт футболисттэзöс лоны универсальнöйезöн. Нiя пондасö кужны думайтны и пыртны орсöмö нестандартнöй решеннеэз. Атмосфера, кöда аркмис татiсь тренировочнöй залын, сразу сетiс вежöртны, что уджавны пиэзкöт пондöтiсö професионаллэз.

Кудымкарын желающöйезiсь велöтчыны орсны футболö учöтсянь, öксисö нель группа. Быд группаын дасвит мортöн. Тренировочнöй процесс пондöтчас февраль кыкдас кыкьямысöт лунсянь. Кыдз шуисö Прогрессiсь уджалiссез, быд месяц учöт футболисттэзöс пондасö новйöтны занимайтчыны Перемö.

Тренеррез шуöны, мый грамотнöй велотöм сетö ассис результаттэз.