Пельмени лепили всем селом
Лепили всем селом. На совместную лепку пельменей жители села Архангельское Юсьвинского района собрались уже в пятый раз. В сельском доме культуры собрались женщины и мужчины, взрослые и дети.
Пельнянь керан рыт. Тшакись, яйись, кушманiсь и быдкодь парöгись пельняннез стряпайтiсö Архангельское посадiсь олiссез пельнянь керан рыт вылын.
Медбы пельняннез шогмисö чöскытöсь да бурöсь, хозяйкаэз висьтасисö гöссезлö да учöт пельнянь кериссезлö эта кухнялiсь секреттэз. Традиционнöй пельнянь, а рочон пельмень, видзö аслас рецептын уна ассямасö.
Мастерицаэзлöн тöдöммезлö туйис только завидуйтны. Архангельское посадлöн Пельнянь керан рыт вылын стряпайтiссез час коста бергöтiсö киэзын не öтiк килограмм нянь. Вöлiсö ны коласын сэтшöммес, кöдна сьöрö вöтчыны пельнянь керöмын уж некыдз эз туй.
Пельнянь керан рытыс Архенгельскоеын лоис юбилейнöйн. Сы вылын быдкодь парöга пельняннесö лякисö не öтiк тысяча.
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