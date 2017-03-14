На главную - Новости

← Генетический портрет коми-пермяков будет готов через полтора года

Народный бюджет - инициатива не наказуема

народный бюджет

Жители Юсьвинского района принимают участие в инициативном бюджетировании, или «народном бюджете». Как сообщает сайт муниципального образования, жители населённых пунктов определяют приоритетные проблемы местного значения при распределении части бюджетных средств. В настоящее время на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования подготовлено 13 проектов, участниками являются жители всех пяти поселений района. Проекты направлены на решение актуальных проблем территорий – благоустройство улиц, строительство детских площадок и ледового катка, оборудование мест воинской славы, ремонт сельского дома культуры. Срок конкурсного отбора проектов продлится до 15 марта.


Опубликовано: 14.03.2017 в 14:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Генетический портрет коми-пермяков будет готов через полтора года

Столичные ученые составят генетический портрет коми-пермяков

Смерть ребенка - трагедия в селе Архангельское

Как хорошо уметь летать

6-летняя девочка умерла, играя в сугробе

Максим Решетников провел в Кудымкаре ряд закрытых встреч

В Финляндии опубликовали книгу о речи коми-пермяков

Новый тренд - розы из берёзы

Чтобы город стал комфортным

Что мешает объединиться и сэкономить на содержании чиновников?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Генетический портрет коми-пермяков будет готов через полтора года

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru