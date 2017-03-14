Народный бюджет - инициатива не наказуема

Жители Юсьвинского района принимают участие в инициативном бюджетировании, или «народном бюджете». Как сообщает сайт муниципального образования, жители населённых пунктов определяют приоритетные проблемы местного значения при распределении части бюджетных средств. В настоящее время на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования подготовлено 13 проектов, участниками являются жители всех пяти поселений района. Проекты направлены на решение актуальных проблем территорий – благоустройство улиц, строительство детских площадок и ледового катка, оборудование мест воинской славы, ремонт сельского дома культуры. Срок конкурсного отбора проектов продлится до 15 марта.