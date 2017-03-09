Новый тренд - розы из берёзы

В Кудымкаре этой весной новый тренд – цветы из бересты. Ремесленники пока продумывают маркетинговые ходы, но накануне 8 Марта попытались посоревноваться с хозяевами цветочных киосков.

Накануне Международного женского дня Алексей Быков выбирает не совсем обычный подарок. В этом году удивить свою прекрасную половину решил цветами из бересты.

Алексей Быков: "Интересный оригинальный подарок. Это будет неплохим дополнением к основному букету на 8 Марта".

По словам продавцов, с каждым годом такой подарок на 8 Марта становится все популярнее. В основном отправляют за границу или в другие регионы, ведь время таким цветам не помеха. А теперь и местные жители взяли за моду дарить букеты из бересты.

Если сравнивать по цене, то искусственные цветы выходят дешевле. К примеру, одна роза из бересты стоит 50 рублей, а живая порой доходит по стоимости до 250 рублей.

Но, несмотря на альтернативу, в день праздника мужчины предпочитают дарить живые цветы. Традиционно в ходу желтые тюльпаны.

В цветочных магазинах уже не протолкнутся. Нарасхват розы, тюльпаны. Делают подарки для коллег и запасаются букетами для родных. Подобрать букет можно на любой вкус. Цены варьируются от 300 рублей и до нескольких тысяч.

В итоге к концу предпраздничного дня богатая выручка, как в цветочных лавках, так и магазине берестяных изделий. Видимо, мужчины хорошо подготовились к празднику. А прекрасная половина человечества заявляет - все подарки хороши, но самое главное - это внимание.