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Жительница Кудымкара обвиняет местных врачей в плохом лечении сына

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Жительница Кудымкара обвинила местных врачей в плохом лечении и критическом состоянии своего 8-месячного ребенка. По ее словам, сначала младенцу поставили не тот диагноз, а потом и вовсе доктор исчез с рабочего места. Сложную операцию пришлось делать в пермской больнице. Что правда, а где вымысел, выяснял наш корреспондент.

Сегодня 8-месячный Артем Климов чувствует себя намного лучше. По словам мамы, стал хорошо есть, спать. Ребенок перенес сложную операцию. Диагноз – двусторонний острый мастоидит.

Фаина Климова, житель с. Егва: "У ребенка рвота была, просто не прекращается. Температура, рвота".

Операцию ребенку делали в пермской больнице. Началось все с того, что у Артемия поднялась температура. Сначала лечились дома, однако состояние ухудшалось. Обратились в кудымкарскую больницу, после чего положили в стационар и назначили антибиотики.

Фаина Климова, житель с. Егва: "В течение дня не было врача. Должны же как-то подходить, спрашивать. Я подходила к медсестрам, ничего не говорят, у врача спрашивайте. А врач где? Нет его".

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В стационаре Артемию сделали первую операцию - прокол барабанной перепонки. По словам матери, у ребенка выявили осложнение и посоветовали ехать в Пермь. Однако после рекомендации врач просто пропал, и найти его не могли. Только через несколько часов уже другие специалисты осмотрели и выявили менингит. Правда, диагноз не оправдался. Только через день ребенка увезли в краевую столицу.

Из больницы Коми-Пермяцкого округа ребенка отправили в пермскую больницу. Там ему сделали операцию, после которой, по словам матери, ребенок пошел на поправку.

В Коми-Пермяцкой окружной больнице провели внутреннее расследование. Проверка показала, что лечение врач оказывал в должной мере и никаких серьезных нарушений не допущено. А в Пермь ребенка отправляли в удовлетворительном состоянии.

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Станислав Барсуков, заместитель главного врача Коми-Пермяцкой окружной больницы: "Значимых дефектов по результатам внутриведомственной экспертизы качества медицинской помощи не выявлено".

Также в ходе расследования выяснили, что врач постоянно находился на рабочем месте и не допустил никаких нарушений внутреннего регламента.

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Ирина Кылысова, главный врач Кудымкарской центральной районной больницы: "Врач присутствовал на рабочем месте. В течение рабочего дня у врача помимо ведения больных в стационаре еще в функциональные обязанности входит прием пациентов в поликлинике".

По словам Фаины Климовой, она пока еще не решила, стоит ли обращаться в прокуратуру, чтобы независимые эксперты установили, есть ли на самом деле врачебные ошибки при лечении ребенка, ведь его здоровье до сих пор оставляет желать лучшего.

 

 

 

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 01.03.2017 в 11:31 в рубрике - Новости

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