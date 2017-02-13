В ОНФ поставили диагноз коми-пермяцкой медицине

На весь Кудымкарский район не осталось ни одного хирурга. Отделение есть, но работать там некому. Жители вынуждены ездить на прием за 50 км в городскую поликлинику. Этот факт обсудили на заседании ОНФ. Почему возник дефицит специалистов?

Чтобы попасть на прием к хирургу, сельская учительница Нина Бражкина проделала путь почти в двадцать километров до Кудымкара. Все потому, что в Белоевской больнице перестало работать хирургическое отделение.

Нина Бражкина, жительница села Белоево: "Пришлось выехать в город, уйти с работы, убить время. Сплошные неудобства".

И как оказалось, подобная проблема во всех населенных пунктах Кудымкарского района. По словам главного врача, по сути хирургические отделения все работают, а вот в них работать некому. Поэтому люди ездят в окружную столицу за 50 км.

Наталья Попова, главный врач Кудымкарской центральной районной больницы: "Врач хирург принимает только районной поликлинике. Он остался единственный, поэтому приходится пока мириться с таким существованием. Приходится больным и Белоего, и всего Кудымкарского района обращаться в нашу поликлинику города Кудымкара".

Отсутствие врачей- одна из главных проблем в округе. На 10 тысяч человек здесь работают 27 врачей, в то время как краевой показатель составляет 40 врачей, в 14 ФАПах нет фельдшеров. Вновь решить эту задача за круглым столом собрались представители общероссийского народного фронта, общественники и представители минздрава. По словам краевых чиновников, врачей по-прежнему стараются привлечь программой "Земский доктор", а фельдшеров найдут в Кудымкарском медицинском училище.

Лев Гущинский, начальник управления по организации медицинской помощи взрослого населения министерства здравоохранения Пермского края:

"Работа по привлечению выпускников из территории, из конкретных районов Коми округа на работу в эти ФАПы - сегодня таких выпускников у нас 24 человека."

Также на заседании решался вопрос по медицинским долгостроям. По словам сотрудников УКСа Пермского края, два главных долгостроя - это больница в селе Юрла и здание кожно-венерологического диспансера, которое строят уже 14 лет, - объекты обещают все-таки достроить в 2019 году. Из краевой казны на это выделяют более 200 миллионов рублей. Первую очередь Юрлинской больницы намерены сдать в этом году. А в Кудымкаре уже точно появится хирургический корпус.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края: "Хирургический корпус будет. На сегодняшний день проведен конкурс на проведение проектирования хирургического корпуса в городе Кудымкаре, определен подрядчик. Общий объем средств 920 млн рублей".

Новые здания требуют и новых специалистов, а это решается не столь эффективно. Несмотря на то, что специалисты, привлеченные по программе "Земский доктор" остаются на местах, проблема с нехваткой врачей стоит по-прежнему на первом месте.