Общероссиийский народный фронт едет в Кудымкар. Повод – стройки больниц в Коми округе,- сообщает издание Пармановости. Совещание «фронтовики» провводят сегодня. На него приглашены министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников и главные врачи районных больниц. На встрече ОНФ планирует обсудить вопросы о строительстве в Кудымкаре хирургического комплекса, а также о достройке зданий кожно-венерологического диспансера и юрлинской больницы. Также в повестке значится доклад о взаимодействии с правительством края по вопросу развития системы здравоохранения в Коми-Пермяцком округе. Напомним, в январе краевое управление заключило госконтракт по разработке проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса в Кудымкаре. Проект подрядчик - ООО "Майолика" - должен подготовить к осени. Предполагается, что хирургический корпус будет включать в себя стационар на 80 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии. Земельный участок под объект выделен на улице Яковкина в Больничном городке. Больницу в Юрле начали строить 13 лет назад. Здание почти готово, но до сих пор не эксплуатируется. Стройке кожно-венерологического диспансера в Кудымкаре в этом году исполнится также 13 лет,- пишет издание.