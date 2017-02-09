На главную - Новости

← Бегун Владимир Никитин установил рекорд

Народный фронт едет в Кудымкар

оптимизация...

Общероссиийский народный фронт едет в Кудымкар. Повод – стройки больниц в Коми округе,- сообщает издание Пармановости. Совещание «фронтовики» провводят сегодня. На него приглашены министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников и главные врачи районных больниц. На встрече ОНФ планирует обсудить вопросы о строительстве в Кудымкаре хирургического комплекса, а также о достройке зданий кожно-венерологического диспансера и юрлинской больницы. Также в повестке значится доклад о взаимодействии с правительством края по вопросу развития системы здравоохранения в Коми-Пермяцком округе. Напомним, в январе краевое управление заключило госконтракт по разработке проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса в Кудымкаре. Проект подрядчик - ООО "Майолика" - должен подготовить к осени. Предполагается, что хирургический корпус будет включать в себя стационар на 80 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии. Земельный участок под объект выделен на улице Яковкина в Больничном городке. Больницу в Юрле начали строить 13 лет назад. Здание почти готово, но до сих пор не эксплуатируется. Стройке кожно-венерологического диспансера в Кудымкаре в этом году исполнится также 13 лет,- пишет издание.


Опубликовано: 09.02.2017 в 18:20 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бегун Владимир Никитин установил рекорд

Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет колонии

Строительство детского сада в с. Архангельское приостановлено

Пьяный водитель чуть не задавил трехлетнюю девочку

«Красная горка» Леонида Бражкина

В Кудымкаре водитель наехал на ребенка в санках

Такая новостройка не повод для радости

В Кудымкаре простились с жертвами страшной аварии

Оказывается, это не гололед, это обувь «неправильная»

Бухгалтер «одолжила» электронную подпись начальника


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бегун Владимир Никитин установил рекорд

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru