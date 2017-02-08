Пьяный водитель чуть не задавил трехлетнюю девочку
В Кудымкаре водитель внедорожника чуть не задавил трехлетнюю девочку. По словам очевидцев, мать шла по обочине дороги и везла ребенка в санках. В этот момент серебристый «Ниссан», сдавая назад, наехал на санки. Остановился автомобиль только тогда, когда малышка была уже под колесами. Ее мама закричала и стала стучать по окнам машины. Ребенка доставили в больницу, девочка отделалась ушибами. Нарушителя полицейские задержали на месте. Выяснилось, что он был сильно пьян, и уже лишен прав за езду в нетрезвом виде. Теперь за повторное нарушение ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.
Елена Гилева, специалист отдела по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что в декабре 2016 года указанный водитель был подвергнут административному наказанию за аналогичные противоправные деяния, в настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса РФ".
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