Такая новостройка не повод для радости

В процессе переселения людей из аварийного жилья в Кудымкаре, похоже, зреет новый скандал. Люди готовы отказаться от новых квартир, жилье совсем не кажется безопасным, не говоря уже о комфорте.

Елена Чугаева показывает квартиру, полученную по программе «Переселение»: "Вот здесь трещина, вот здесь идет трещина".

Радость от заезда пропала почти сразу. На стенах стала отваливаться штукатурка, трещины видны во всех комнатах. Обратилась к застройщику, однако без результата.

Елена Чугаева: "Много раз писали заявление, приходила девушка, посмотрела все, трещины какие, фронт работы. В итоге никто не приходил".

И это не единственная проблема. В других квартирах, по словам людей, трещины на стенах ничто по сравнению с плесенью, появившейся на потолке в комнатах и в ванной.

Елена Филипова: "У нас по всей ванне плесень, а за ванной у нас скоро выйдет на стенки наружу".

Это уже другая квартира, но проблемы те же. Пенсионерка Елена Филипова своими силами пыталась убрать опасный грибок. Однако он оказался сильнее.

Елена Филипова: "Чем я только не мазала и скребла. Сегодня хочу еще мылом хозяйственным попробовать. Так посоветовали. Пока ничего не помогало".

Качество отделки тоже не на высоте: выключатели отваливаются, звукоизоляции никакой. Для переселенцев из аварийного жилья уже построили три типовых дома в 12-м микрорайоне. На данный момент проблемы возникли только у жильцов второго. Рабочие уверяют, что на стенах появился не грибок, а вылез дефект, допущенный при строительстве. Да и материалы не идеально подходят по проекту.

Виктор Долгодворов, прораб ООО «Квадра Групп»: "Были большие промокания по погодным условиям, соответственно была влага. Сейчас дом высох, и там не плесень, а штукатурка гипсовая, намокание гипса, он влаги боится, соответственно пыль на стенах. Жильцы думают, что это плесень".

Также, по словам подрядчика, управляющая компания старается проблему устранить. Правда, не первый месяц, а сдвигов никаких. Между тем, полным ходом идет строительство четвертого дома.

А совсем недавно в эксплуатацию вошел третий дом. На данный момент идет заселение. По словам строителей, он построен по той же самой технологии, что и второй дом.

С одной поправкой – строили в сухую погоду. Поэтому уверяют, что проблем не будет. Но по-настоящему оценить качество нового жилья смогут только переселенцы, которые совсем скоро полностью заселят дом.