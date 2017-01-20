Коми-пермяки запаслись святой водой

Жители села Верх-Иньва под Кудымкаром в Крещение в купель не идут, а отправляются на чудотворный источник, известный еще с 1825 года. Что в нем такого удивительного?

Ежегодно в крещенскую ночь Наталья Караваева запасается освященной водой из источника в Кудымкарском районе. Таким образом, заменяет традицию купания в купели. По её словам, метод безопаснее и эта вода считается лечебной.

Наталья Караваева: "Эта вода для очищения души и тела. Для здоровья".

А вот и сам источник Проня-Ключ. Находится недалеко от села Верх-Иньва. Среди местных жителей славится своими целебными свойствами. По словам жителей села Верх-Иньва, большинство уже который год предпочитает купели посещать источник Проня-Ключ, чтобы набрать святой воды и запастись ею до лета.

По традиции источник освящают и ночью люди начинают идти за водой. Ритуал продолжается и в течение следующего дня. Для тех, кто не хочет заходить в холодную погоду в купель, есть хорошая альтернатива.

Владимир Головин: "Здоровье не то, чтобы нырять. Набираем с родника и обливаемся дома уже".

То, что вода имеет целебные свойства, местные жители считают неспроста. Воду из источника брали на исследования. Выяснили, что содержит столько ионов серебра, что в ней не выживает ни один микроб, соответственно такая вода долгое время не портится.

Наталья Мальцева, художественный руководитель Верх-Иньвеньского СКДЦ: "Он издавна уже славится своей целебной водой, в которой находятся ионы серебра, брали на экспертизу, возили воду, нашли ионы серебра. Больше все-таки у нас выбирают брать воду. Купаются самые отчаянные, в основном это молодежь".

Первые упоминания о Проне-Ключе с целебной водой датированы 1825 годом. Несколько лет назад возле источника облагородили территорию и сделали подход. После для местных жителей запастись водой из источника стало ежегодной традицией.

Наталья Старцева: "У меня родители больные, я для них стараюсь воду привозить. Один раз папа с инсультом был, привозили сюда. Они верят и я вожу им воду".

За крещенскую ночь на Проне-Ключе побывали не только жители из близлежащих сел, но и из Кудымкара и других районов. Следующий массовый поход на источник запланирован летом во время праздника Троица.