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В детских садах подняли плату

едоки

В Кудымкаре в детских садах подняли плату. Уже в январе 2017 года родители за 1,5-3-летних детей будут платить на 9 рублей больше, а за 3-7-летних – на 3 рубля больше. О повышении родители узнали после новогодних каникул, когда привели детей в садик. Сейчас день посещения стоит для ребят в возрасте от полутора до 3 лет – 72 рубля, в возрасте от 3 до 7 лет – 87 рублей. Новую плату за детский сад установила горадминистрация, объясняя повышением тем, что цены сегодня растут и на продукты питания, и на коммунальные услуги.


Опубликовано: 17.01.2017 в 15:37 в рубрике - Новости

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← Пермские археологи собирают экспедицию в Коми округ

В Кудымкаре в Крещение привлекут Народную дружину →

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