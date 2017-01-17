В Кудымкаре в детских садах подняли плату. Уже в январе 2017 года родители за 1,5-3-летних детей будут платить на 9 рублей больше, а за 3-7-летних – на 3 рубля больше. О повышении родители узнали после новогодних каникул, когда привели детей в садик. Сейчас день посещения стоит для ребят в возрасте от полутора до 3 лет – 72 рубля, в возрасте от 3 до 7 лет – 87 рублей. Новую плату за детский сад установила горадминистрация, объясняя повышением тем, что цены сегодня растут и на продукты питания, и на коммунальные услуги.