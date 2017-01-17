Пермские археологи собирают экспедицию в Коми округ

Пермские археологи планируют в этом году сразу несколько экспедиций в Коми-Пермяцкий округ. Так, учёных всерьёз заинтересовали Полюты - это крупное городище времен Средневековья в Юсьвинском районе . Ранее масштабные раскопки там не проводились, а в 2011 году объект внесли в перечень памятников археологии. Полюты представляют собой высокий мыс, который использовался в 10-12 веках для устройства укрепленного поселения. В пластах грунта сохранились фрагменты оборонительных сооружений (валы, рвы, частоколы), жилые, хозяйственные, производственные, ритуальные постройки (очаги, жилища, зольники, ямы-кладовки, культовые и объекты). Сейчас археологи ищут возможности финансирования раскопок в Полютах. Также в 2017 году ученые намерены продолжить исследование Плотниковского могильника в Кудымкарском районе и Митинского могильника в Кочевском районе, где в 2016 году были найдены черепа людей, живших в IV–VI века нашей эры, со следами трепанации. «Интересно, что операции были проведены при жизни и не являлись причиной гибели (кроме одного случая), -сообщил кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и средневековой истории России ПГГПУ Алексей Сарапулов. - То есть после успешных операций человек продолжал жить».