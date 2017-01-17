Кресты, гадания и свиная голова: коми-пермяки отметили Васильев вечер

Старый новый год - пожалуй, самый неофициальный из существующих праздников. Отмечают, его как правило, кто во что горазд, если конечно он не совпадает с традиционными торжествами. Ну а в Коми -Пермяцком округе такая проверенная временем традиция называется Васильев вечер.

Подготовку к старому Новому году Светлана Трубинова начинает с самого утра. Задача хозяйки накрыть на стол как можно больше блюд. Василий Великий по народному календарю считается покровителем свиней, поэтому обязательно на столе свиная голова.

Светлана Трубинова: "Чтобы был год урожайным и богатым. Мы готовим больше блюд на стол и главное блюдо поросячья голова. Чем больше еды на столе, тем богаче год".

Гадания - неотъемлемая часть старого Нового года. Днем местные жители выходят на улицу предсказать свою судьбу. Девушки выбирают полено и по нему читают судьбу на предстоящий год.

Елена Трубинова: "Если полено вытащишь ровненькое, то этот год будет ровный. Если будет корявый, то и жизнь будет не такая уж гладкая и ровная".

Гадания традиционно проходят каждый год, с Рождества по Крещение. Васильев вечер считается самым точным, Что нагадаешь сегодня, то обязательно сбудется. Ближе к ночи гадания продолжаются в доме. Здесь способов узнать свою судьбу не счесть. Одно из распространенных по обручальному кольцу. Его бросают в стакан с водой, а дальше заливают воском свечи. Что увидят то и сбудется.

Анна Мальцева: "На кольцо мы гадали, и в кольце я увидела ребенка маленького, вот это сбылось".

За несколько часов до заката местные жители начинают полную уборку в доме. Считается, что вместе с мусором выметается и нечистая сила.

Светлана Истомина: "До Василия вечера нужно все убрать, прибрать. Чтобы вся нечисть ушла из дома, все плохое ушло".

Ну а после генеральной уборки на стене перед дверью рисуют крест, чтобы обезопасить дом от нечистой силы.

Ближе к полуночи за столом встретить старый новый год собираются всей семьей. После еды оставшиеся свинные кости бросают под стол. По поверью в таком случае нынешний год будет удачным.