Кудымкар сковало морозом

Температурный рекорд поставлен в Кудымкаре. Столбик термометра в низинах опустился до отметки 44 градуса. В центре Кудымкара - 39 градусов. Учебный процесс начала школа №2 (остальные школа пока остаются на каникулах), но посещаемость составила не более 50%, такая же ситуация и в детских садах, родители стараются по возможности не отпускать детей из дома. Сотрудники МЧС напоминают о том, что без надобности не стоит выходить на улицу. Если оказались на морозе, нужно следить, чтобы не замерзали кончики пальцев, уши и кончик носа. Дышать в мороз нужно исключительно носом. По прогнозам синоптиков, такая аномально морозная погода простоит до обеда 10 января, а после столбик термометра пойдет вверх и остановится на отметке в минус 20 градусов.

В МЧС напоминают - обморожения нельзя быстро нагревать, а тем более интенсивно растирать, особенно снегом. Лучше поместить обмороженную часть тела в теплую воду и медленно (20-30 мин.) ее нагревать, а потом вытереть и наложить чистую повязку.

Холод может стать причиной не только обморожения отдельных частей тела, но и общего переохлаждения. Его признаки - озноб, затем - ступор и сон, за которыми, если вовремя не оказать помощь, может наступить смерть.

Помощь при переохлаждении простая: пострадавшего надо согреть. Как и при обморожении, быстро нагревать пострадавшего ни в коем случае нельзя. Хороший способ - положить его в ванну с водой и в течение примерно 40 минут медленно повышать ее температуру (от 18 до 40°C). В несложных случаях можно дать пострадавшему горячее питье, мед, витамины.