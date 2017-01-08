Летающие лыжники отправились в Рождественское турне

В Кудымкаре 6 января стартовало Рождественское турне по прыжкам на лыжах с трамплина. Это крупнейшее детское соревнование летающих лыжников всероссийского масштаба. Соревнования продлятся до 10 января и пройдут сразу в трех городах. Помимо Кудымкара, это еще Березники и Чайковский.

Вот эти два трамплина: 20-метровый и 40-метровый - будут покорять спортсмены из разных точек России. XII Рождественское турне 2017 года стартовало в Кудымкаре.

Для команды летающих лыжников из Междуреченска сегодня первый день соревнований. Во время разминки юные спортсмены уверяют, что борьба за чемпионский титул будет нешуточная. Погодные условия не идеальны - ветер и морозная погода.

Илья Федотов, спортсмен (г. Междуреченск): "Если бы было потеплее, было бы хорошо. Но я уверен в победе".

В прыжках принимают участие 72 спортсмена. Дети соревнуются в двух возрастных группах - от 10 и от тринадцати лет. Ежегодно эти соревнования носили всероссийский статус, а с прошлого года стали международными.

Александр Постаногов, президент краевой федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Прикамья: "Уже второй год подряд к нам приезжает сборная Казахстана, соревнования проводятся в 12-й раз".

Из Пермского края участие принимают 25 спортсменов. Времени на подготовку и узнать трамплин получше у молодых спортсменов практически не было, но страха перед прыжком нет. У каждого свои секреты, чтобы прыгнуть как можно дальше.

Анатолий Женин, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина: "У нас трамплины сложные, две группы будут соревноваться. Ребята,которым по 12 лет и по 11 лет. Старшие будут прыгать с 40-метрового, а младшие с 20-метрового трамплина. И девочки, и мальчики".

Соревнования в Кудымкаре будут проходить весь день. По результатам лучшие спортсмены получат звание победителей первого этапа. Всего же необходимо будет показать свое мастерство еще на трех трамплинах Пермского края. И только тогда будут выявлены абсолютные чемпионы.

Соревнования в Кудымкаре - это только первый этап турне. На следующий день прыжки продолжатся в Перми, а затем в Чайковском.