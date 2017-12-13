В музей - бесплатно!

14 декабря в Коми-Пермяцкий краеведческий музей могут сходить бесплатно все желающие. Гости музея смогут посетить экспозиции «Сказки древней Пармы», «Коми-Пермяцкий край с древнейших времен…», «Природа края», «Тайны Адова озера», «Путешествие в XIX век», а также познакомиться с выставками «Репортаж в объективе» и «Древний мир в твоих руках». Справки и заказ экскурсий по телефону: 4-59-48.