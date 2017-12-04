Вести Кудымкар 04.12.2017
Новости Коми-Пермяцкого округа. Выпуск 4 декабря 2017 года.
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Новости Коми-Пермяцкого округа. Выпуск 4 декабря 2017 года.
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В Кочевском районе развивается новое производство
Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
В борьбе с чупакаброй поможет радио
Виртуальный музей пополнился новой экспозицией
Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях
В деле о смерти младенца поставлена точка
В Кудымкаре состоялись IV Свято-Стефановские чтения
Коми-Пермяцкий драматический театр готовит зрителям новогодний подарок
Как школьники осваивали азы журналистики
Лесотехническому техникуму подарили гидроманипулятор
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
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Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
В борьбе с чупакаброй поможет радио
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Подарок городу от студентов
Виртуальный музей пополнился новой экспозицией
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