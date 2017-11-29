В Кочевском районе развивается новое производство. Предприятие по переработке леса в сутки перерабатывается около 600 кубов. В ход идет и балансовый, тонкий лес, и отходы, которые перерабатывают в щепу и направляют на заводы.

Округын оссис эшö öтiк производство. Видзöтны, кыдз зорамö да уджалö виль предприятие, Кочевскöй районö ветлiс ачыс округöн юралiсь.

Кольöм годiсь февраль месяцсянь Юксеевоын пондöтчис лэбны да зорамны виль предприятие. Уджавны вöрöн локтiс Перемись олiсь. Кочевскöй районын пондiсö пилитны ыджыт объеммезын вöр.

Кык немецкöй линия кузя пондасö перерабатывайтны кватьсё куб пиловочник и этö только öтiк сменаö. Эмöсь бур котракттэз, кöдна вылын уджавны эмöсь возможносттез и желанне.

Туйö пилитны, шуö директор, кöть кытшöм вöр и нем не чапкыны. Баланскöт уджалöм понда öнi строитöны виль цех, монитруйтöны обрезнöй доска понда ыджыт автоматическöй линия. Медбы лэбтыны быдöс сiйо, мый эм предприятие вылын талун, вöлi видзöм сто миллион руб гöгöр.

Владимир Лесников, предприятиеöн веськöтлiсь, кöсйö паськöтны производство и сетны поселеннелö виль уджалан местаэз. Öнi татöн уджалöны Кочевскöй районiсь уна морттэз, специалисттэз пондасö ковны и одзлань. Ылын олiссез понда строитiсö общежитие.

Эта производство Кочевскöй районын медыджыт, доныс сыын, что уджалöны отходдэзтöг. Щепа мунö веськыта Соликамскбумпромö и Ростовскöй металлургическöй комбинатö. Виль сушильнöй комплекс строитöм бöрсянь керöм материаллöн качество содас. Предприятие вермас лоны округын передовöйöн.