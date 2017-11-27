Подарок городу от студентов. Учащиеся Коми-Пермяцкого политехнического техникума в преддверии восьмидесятилетия города придумали, какой подарок преподнести городу к его юбилею. Это новый остановочный комплекс. Ребята написали проект и защитили его на пятой краевой студенческой конференции. В крае проект признали самым лучшим.

Кудымкарын вермас лоны бытшöм остановочнöй комплекс. Коми-Пермяцкöй политехническöй техникумись велöтчиссезлöн шогмис бур идея, нiя козьналöны бы Кудымкарлöн локтан гöгрöса юбилей кежö виль, басöк остановочноöй комплекс. Велöтчиссез гижисö проект и мыччалiсö сiйö студенттэзлöн витöт краевöй конференция вылын.

Крайын проект шуисö медбурöн и велöтчиссезлö сетiсö медодзза степеня диплом.

Остановка ТЕАТР велöтчиссез сувтöтöны бы театр весьтын и нельки Коми-Пермяцкöй драматическöй театрлöн директор сы понда, мед проектнöй замысел шогмис реализуйтны.

Том морттэзлöн креативнöй идея вермас басöксьöтны кар. Öнi решенне зависитö администрациясянь, и ежели велöтчиссезлö отсаласö и проект адззас поддержка, привычнöй остановка туйö эстöн лоас бытшöм дизайнын керöм остановочнöй комплекс.