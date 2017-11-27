На главную - Новости

← Виртуальный музей пополнился новой экспозицией

Подарок городу от студентов

остановка

Подарок городу от студентов. Учащиеся Коми-Пермяцкого политехнического техникума в преддверии восьмидесятилетия города придумали, какой подарок преподнести городу к его юбилею. Это новый остановочный комплекс. Ребята написали проект и защитили его на пятой краевой студенческой конференции. В крае проект признали самым лучшим.

Кудымкарын вермас лоны бытшöм остановочнöй комплекс. Коми-Пермяцкöй политехническöй техникумись велöтчиссезлöн шогмис бур идея, нiя козьналöны бы Кудымкарлöн локтан гöгрöса юбилей кежö виль, басöк остановочноöй комплекс. Велöтчиссез гижисö проект и мыччалiсö сiйö студенттэзлöн витöт краевöй конференция вылын.

Крайын проект шуисö медбурöн и велöтчиссезлö сетiсö медодзза степеня диплом.

Остановка ТЕАТР велöтчиссез сувтöтöны бы театр весьтын и нельки Коми-Пермяцкöй драматическöй театрлöн директор сы понда, мед проектнöй замысел шогмис реализуйтны.

Том морттэзлöн креативнöй идея вермас басöксьöтны кар. Öнi решенне зависитö администрациясянь, и ежели велöтчиссезлö отсаласö и проект адззас поддержка, привычнöй остановка туйö эстöн лоас бытшöм дизайнын керöм остановочнöй комплекс.


Опубликовано: 27.11.2017 в 17:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Виртуальный музей пополнился новой экспозицией

Рассказали про Россию

Дошколята выясняли, кто умнее

Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях

Репортаж в объективе

В деле о смерти младенца поставлена точка

В Кудымкаре состоялись IV Свято-Стефановские чтения

Коми-Пермяцкий драматический театр готовит зрителям новогодний подарок

Говорят не знавшие войны

Как школьники осваивали азы журналистики


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Виртуальный музей пополнился новой экспозицией

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru