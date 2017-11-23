В Кудымкаре состоялись IV Свято-Стефановские чтения

В Кудымкаре состоялись IV Свято-Стефановские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». В их работе приняли участие около полутора сотен человек, представляющих религиозные организации, учреждения образования и культуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

Кудымкарын бöрйисö обществолiсь духовно-нравственнöй состояннё. Кудымкарын чулалöны нёльöт Свято-Стефановскöй образовательнöй чтеннёэз «Нравственные ценности и будущее человечества», кöдна лоöны Международнöй Рождественскöй чтеннеэзын региональнöй этаплöн нёльöт торöн. Эта ыджыт мероприятиеын участвуйтöны велöтiссез, приходскöй специалисттэз, вичкуэзын служителлез да общественность. Таво семинар вылын бöрйöны нравственнöй ценносттез и отирлiсь одзланься олан.

Свято-Стефановскöй чтеннёэзлöн мероприятиеэз чулалiсö ни Верещагинскöй, Оханскöй и Очерскöй районнэзын. Перемын нiя даскуимöтöсь, а Москваын мунасö кыкдас кватьöтiсь.