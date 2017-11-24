В деле о смерти младенца поставлена точка

В Кудымкарском суде поставлена точка в деле о смерти младенца в местной больнице. До последнего врачи не признавали свою вину, мама ребенка не соглашалась идти на мировую.

Судебное разбирательство по иску жительницы Гайнского района в отношении сразу двух больниц - кудымкарской и гайнской, началось две недели назад. Женщина настаивает на моральной компенсации в 1 млн рублей.

Трехмесячная дочь Екатерины Власовой умерла на реанимационном столе. Сначала девочку лечили в гайнской больнице от ОРЗ, через три дня, когда ребенку стало хуже, ее перевели в кудымкарскую ЦРБ, лечили тоже ОРЗ. Только вскрытие показало, что ребенок умер от пневмонии.

Екатерина Власова: "Потеря ребенка, сколько раз я приходила, они меня даже не пустили к ребенку. Каждый раз прихожу, они говорят: все плохо. Хотя бы за ручку дали подержать".

Расследование вел следственный комитет. Выявили врачебные ошибки сразу в двух больницах. Но прямой связи между дефектами лечения и смертью ребенка не нашли. В итоге уголовное дело закрыли. На суде представители больниц информацию о том, что были допущены ошибки, не признают и предлагают матери мировую с компенсацией в 180 тысяч рублей:

"С нашей точки зрения степень вины минимальна, мы ее сами не признаем. Мы предлагаем сумму, которая бы соотносила степень потери и степень вины. Степень вины – ноль, степень потери – бесконечность. Ноль на бесконечность будет вообще-то ноль".

Изначально истица настаивала на судебно-медицинской экспертизе - в итоге подписала мировое соглашение и согласилась на компенсацию в 180 тысяч рублей. Мама от общения с журналистами отказалась, плохо себя чувствовала после судебного заседания. Представители больниц принесли свои извинения.

Владимир Медведев, представитель истца: "Признавать вину - это юридические последствия, а принести изменения никто не запрещает. Сейчас, когда мы расставались, представитель больниц сказал, примите извинения, у нас были недочёты".

По мнению Екатерины Власовой, обе больницы виноваты в равной степени, каждое медучреждение будет выплачивать моральную компенсацию.

Каждая из больниц выплатит по 90 тысяч рублей морального вреда в течение 15 дней после вступления решения суда в законную силу.