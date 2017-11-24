Вести. Кудымкар 24.11.2017
Выпуск 24 ноября 2017.
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Выпуск 24 ноября 2017.
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В Кочевском районе развивается новое производство
Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
В борьбе с чупакаброй поможет радио
Виртуальный музей пополнился новой экспозицией
Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях
В деле о смерти младенца поставлена точка
В Кудымкаре состоялись IV Свято-Стефановские чтения
Коми-Пермяцкий драматический театр готовит зрителям новогодний подарок
Как школьники осваивали азы журналистики
Лесотехническому техникуму подарили гидроманипулятор
В здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформы
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