Лучшие сочинения о войне. Учащиеся гимназии № 3 приняли участие в краевом конкурсе «Говорят не знавшие войны». Ребята писали сочинения на патриотическую тематику. Ценный подарок телефон получила за свою работу ученица седьмого класса Мария Федосеева. Она написала сочинение про своего деда, участника великой отечественной войны Геннадия Власова.

Лучшие работы учащихся будут включены в пятитомный сборник, который в Пермском крае издадут к 75-летию со дня Победы. В гимназии на протяжении многих лет ведется сбор материалов об участниках войны, тружениках тыла и детях, чьё детство выпало на военные годы. Все документы вошли в книгу памяти. А сочинение Маши Федосеевой в ближайшее время будет размещено на сайте общественной редколлегии Пермского края, а затем опубликовано в новом пятитомнике.

Война йылiсь медбур сочиненнё. Великöй Отечественнöй войнаын победалöн локтан юбилей кежö Пермскöй крайын лэдзасö пятитомнöй сборник. Небогö пырасö и куимöт номера гимназияын велöтчиссезлöн уджжез.

Куимöт номера гимназияись велöтчиссез участвуйтiсö «Говорят, не знавшие войны» нима краевöй вермасьöмын. Челядь гижисö патриотическöй тема вылö сочиненнеэз. Конкурслöн торжественнöй мероприятие вылын ошкисö и аттьöалiсö медбуррезöс. ОНФ-ись представителлез локтiсö гимназияö тöдсасьны том авторрезкöт.

Дона козин, телефон, аслас удж понда шедтiс сизимöт классiсь Маша Федосеева. Сiя гижис сочиненне аслас прадед, Великöй Отечественнöй войнын участник, Геннадий Власов йылiсь.

Патриотическöй конкурслöн участниккез лоисö благодарнöйöсь организаторрезлö, что нылö донзис ыджыт шуд гижны матын морт йылiсь история, кöда веккез кежö пырас Прикамьеöн летописьö. Велöтчиссезлöн медбур уджжез пырасö пятитомнöй сборникö, кöдö Пермскöй крайын лöсьöтасö Победалöн сизимдас витöт годовщина кежö. Маша Федосеевалöн удж матын кадö лоас печатайтöм крайись общественнöй редколлегиялöн сайт вылын, а сыбöрын и виль вит тома сборникын.