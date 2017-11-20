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Лесотехническому техникуму подарили гидроманипулятор →

Вести. Кудымкар 20.11.2017

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Кудымкар

Сотрудники ГИБДД провели в Кудымкаре акцию памяти жертв ДТП.

В Кудымкарском районе выявили лучшего пекаря и лучшего повара. 

В Кудымкаре открылась новая детская площадка.


Опубликовано: 20.11.2017 в 17:12 в рубрике - Новости

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← В гостях у Суседко

Лесотехническому техникуму подарили гидроманипулятор →

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