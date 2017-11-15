Кудымкар борется с уклонистами

В администрации города Кудымкара состоялась прямая телефонная линия по вопросам осеннего призыва 2017 года. В мероприятии участвовали военный комиссар города Кудымкара, Кудымкарского, Юсьвинского и Юрлинского районов Андрей Рычков, представители Кудымкарской городской прокуратуры и МО МВД России «Кудымкарский», руководитель Центра занятости населения города Кудымкара, заведующая поликлиникой №2 Больницы Коми-Пермяцкого округа, а также представители СМИ. Участники прямой линии ответили на вопросы, поступившие по телефону от призывников. Молодые люди интересовались вопросами контрактной службы, есть ли льготы для поступления в военные высшие учебные заведения, а также отсрочками по поводу здоровья и учебы. Как сообщил военный комиссар города Кудымкра Андрей Рычков, серьезным вопросом для сотрудников военкоматов остается работа с уклонистами. В Кудымкаре на сегодня 53 призывникам не смогли вручить повестки.