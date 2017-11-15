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Кудымкар борется с уклонистами

призыв

В  администрации  города  Кудымкара   состоялась   прямая телефонная линия   по  вопросам  осеннего  призыва  2017  года.  В  мероприятии  участвовали  военный  комиссар города Кудымкара, Кудымкарского, Юсьвинского и Юрлинского районов  Андрей  Рычков, представители Кудымкарской городской прокуратуры  и  МО МВД России «Кудымкарский», руководитель  Центра занятости населения города Кудымкара, заведующая  поликлиникой  №2  Больницы Коми-Пермяцкого округа, а  также  представители  СМИ. Участники  прямой  линии   ответили  на  вопросы, поступившие  по  телефону  от  призывников.  Молодые  люди интересовались вопросами  контрактной  службы,   есть  ли  льготы  для  поступления  в  военные  высшие  учебные  заведения, а  также  отсрочками  по  поводу  здоровья  и  учебы.  Как сообщил  военный комиссар города Кудымкра Андрей Рычков, серьезным  вопросом  для  сотрудников  военкоматов  остается  работа  с  уклонистами.  В  Кудымкаре   на  сегодня   53  призывникам  не  смогли  вручить  повестки.  


Опубликовано: 15.11.2017 в 13:05 в рубрике - Новости

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