Вести. Кудымкар 08.11.2017

Выпуск от 8 ноября 2017 года. Главные темы:

- Осенний призыв в Коми-Пермяцком округе.

- Основательница приюта "Рассвет" в д. Афонино Валентина Овчинникова побывала в гостях на передаче "Прямой эфир" у Андрея Малахова.

- В центре Юсьвы появился сельский парк культуры и отдыха.