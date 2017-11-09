Вести. Кудымкар 08.11.2017
Выпуск от 8 ноября 2017 года. Главные темы:
- Осенний призыв в Коми-Пермяцком округе.
- Основательница приюта "Рассвет" в д. Афонино Валентина Овчинникова побывала в гостях на передаче "Прямой эфир" у Андрея Малахова.
- В центре Юсьвы появился сельский парк культуры и отдыха.
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