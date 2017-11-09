Вести. Кудымкар 08.11.2017

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Вести Кудымкар

Выпуск от 8 ноября 2017 года. Главные темы:

- Осенний призыв в Коми-Пермяцком округе.

- Основательница приюта "Рассвет" в д. Афонино Валентина Овчинникова побывала в гостях на передаче "Прямой эфир" у Андрея Малахова.

- В центре Юсьвы появился сельский парк культуры и отдыха.

 


Опубликовано: 09.11.2017 в 17:07 в рубрике - Новости

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Вести Кудымкар 09.11.2017 →

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