На главную - Новости

← Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке →

Пешнигорт возрождает храм

храм

Работы по строительству церкви в селе Пешнигорт ведутся уже пятый год. Стройка хоть и идет медленно, но сделано уже немало. Чтоб все успеть сделать до зимы, нужны средства и специалисты.

Кöть и жагвыв, но удж мунö одзлань. Пешнигорт посадын вичку лэбтöм сьöртi уджжез кыссьöны ни вит год. Мунöны кöть и не öддьöн перыта, но керöм не етша ни. Медбы ештыны быдöс керны тöлöдз, колöны деньга да уджалан киэз. Абуöсь и специалисттэз, кöдна бы кужисö руководитны этöн уджнас. Отсалöны округись да крайись быдкодь организацияэз, предпринимателлез.

Пешнигортiсь олiсь Татьяна Никитина отсалö мымда вермö быд год. Сiя керö неыджыт пожертвованнёэз, вовлö субботниккез вылö и шуö, мый гажтöм, что отир  кöть и видзчисьöны вичкусö, но отсавны оз тэрмасьö.

Öння кадö, медбы керны нельки неыджыт пожертваваннё, оз ков ылö мунны. Социальнöй сеттезын эмöсь группаэз, кöднаись позьö адззыны счёт. А вичку татöн öддьöн колö.


Опубликовано: 08.11.2017 в 14:22 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

На радость детям

Все на слет

Кукольный театр на колёсах

Вести Кудымкар 07.11.2017

Вести. Кудымкар 03.11.2017

Школьникам Кудымкара преподают карате

Построят ли в Кудымкаре экстрим-площадку?

Изменились нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

В «грязное» дело вмешалась прокуратура


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru