Пешнигорт возрождает храм

Работы по строительству церкви в селе Пешнигорт ведутся уже пятый год. Стройка хоть и идет медленно, но сделано уже немало. Чтоб все успеть сделать до зимы, нужны средства и специалисты.

Кöть и жагвыв, но удж мунö одзлань. Пешнигорт посадын вичку лэбтöм сьöртi уджжез кыссьöны ни вит год. Мунöны кöть и не öддьöн перыта, но керöм не етша ни. Медбы ештыны быдöс керны тöлöдз, колöны деньга да уджалан киэз. Абуöсь и специалисттэз, кöдна бы кужисö руководитны этöн уджнас. Отсалöны округись да крайись быдкодь организацияэз, предпринимателлез.

Пешнигортiсь олiсь Татьяна Никитина отсалö мымда вермö быд год. Сiя керö неыджыт пожертвованнёэз, вовлö субботниккез вылö и шуö, мый гажтöм, что отир кöть и видзчисьöны вичкусö, но отсавны оз тэрмасьö.

Öння кадö, медбы керны нельки неыджыт пожертваваннё, оз ков ылö мунны. Социальнöй сеттезын эмöсь группаэз, кöднаись позьö адззыны счёт. А вичку татöн öддьöн колö.