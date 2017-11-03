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Построят ли в Кудымкаре экстрим-площадку?

сноуборд

Быть ли в Кудымкаре экстрим-площадке? В рамках программы инициативного бюджетирования на 2018 год в Кудымкаре на конкурсной комиссии были рассмотрены три проекта, среди которых и создание экстрим-площадки для сноубордистов.

Пермскöй крайын территориальнöй развитиелöн министерство осьтiс 2018 год вылö проекттэзлiсь конкурс, кöднö крайись территорияэз вермасö зорöтны инициативнöй бюджетированнелöн программа пырйöт. Кудымкарын олiссез думайтöны реализуйтны куим проект.

Инициативнöй бюджетированнелöн программа сьöртi Кудымкарын муниципальнöй образованнелöн уровень вылын кар администрацияын чулалiс конкурснöй комиссиялöн заседанне, кытöн инициативнöй группаэз торйöтчисö идеяэзöн и дорйисö гижöм уджжез.

Направленнеэз, кöднö бöрйисö Кудымкарись олiссез, комиссия лыддьö акутальнойезöн и кар понда коланаэзöн. М. Горький нима улица вылöт пешеходнöй дорожка проект гижиссез думайтöны керны карись виль тротуаррезлöн стильын, сiдз жö, кыдз 50 лет Октября нима улица вылын да Победалöн паркын. Мöдiк проект, кытöн мыччалöм челядь понда площадка, лоö Юрино микрорайонын досуг чулöтöм понда бур местаöн. А экстрим-площадка баитö ас туяс ачыс, и сразу чужтö интерес. Идея строитны сэтшöм объект Кудымкарын чужис Сергей Марекловлöн. Сiя занимайтчö фристайлöн уна годдэз, и нельки эм сноуборд сьöртi тренер-инструкторлöн свидетельство.  


Опубликовано: 03.11.2017 в 14:42 в рубрике - Новости

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← Изменились нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

Школьникам Кудымкара преподают карате →

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