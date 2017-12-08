Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей
9 декабря Коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан» отпразднует 25-летний юбилей сольным концертом «Как мы жили, не тужили». Концерт состоится на большой сцене окружного драматического театра им. М. Горького. Ансамбль подарит жителям и гостям города коми-пермяцкие и русские песни, инструментальные пьесы и яркие танцы, а так же новую вокально-хореографическую картину «Талун масленича» (Сегодня масленица). В юбилейном концерте примет участие ансамбль русских народных инструментов под управлением Сергея Онянова г. Пермь. В программе вечера творческие поздравления от артистов ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье» (г. Добрянка) и коллектива Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького. Начало концерта в 18 часов.
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