На главную - Новости

← Вести Кудымкар 06.12.2017

Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей

шондибан

9 декабря Коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан» отпразднует 25-летний юбилей сольным концертом «Как мы жили, не тужили».  Концерт  состоится   на большой сцене окружного  драматического театра им. М. Горького. Ансамбль подарит жителям и гостям города  коми-пермяцкие и русские песни, инструментальные пьесы и яркие танцы, а так же новую вокально-хореографическую картину «Талун масленича» (Сегодня масленица). В юбилейном концерте примет участие ансамбль русских народных инструментов под управлением Сергея Онянова г. Пермь. В программе вечера творческие поздравления от артистов ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье» (г. Добрянка) и коллектива Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького. Начало концерта в 18  часов.        


Опубликовано: 08.12.2017 в 15:41 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 06.12.2017

Вести Кудымкар 05.12.2017

Детская школа искусств отметила юбилей

Вести Кудымкар 04.12.2017

Вести Кудымкар 01.12.2017

Вести Кудымкар 29.11.2017

В Кочевском районе развивается новое производство

К встрече Нового года готовы

Идея инициативных жителей воплощена в жизнь

В борьбе с чупакаброй поможет радио


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 06.12.2017

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru